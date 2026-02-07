Francesca Lollobrigida storia di una mamma che ce l’ha fatta Il toccante abbraccio col piccolo Tommaso

Francesca Lollobrigida, nota campionessa di short track, ha vissuto un momento molto speciale a Milano Cortina. Dopo aver messo da parte le competizioni, ha ritrovato il suo sorriso stringendo tra le braccia il piccolo Tommaso. È stato un abbraccio carico di emozioni, simbolo di una rinascita personale e di una vittoria che va oltre le medaglie.

Sul ghiaccio di Milano Cortina non corre solo una campionessa: corre una madre. Francesca Lollobrigida, tornata a gareggiare due stagioni fa con un nome nuovo inciso nel cuore, Tommaso, si è regalata qualcosa che nessuno poteva pensare. L’oro olimpico nei 3000 metri dello speed skating è qualcosa di storico, quasi incredibile da pronunciare. La sua gara è stata un’onda che cresce: controllata, paziente, inesorabile. Quando è arrivato l’ultimo chilometro, Francesca non ha accelerato soltanto, ma ha liberato tutte le sue paure. Ogni spinta è stata una scelta, ogni curva un atto di fede. Il cronometro si è inchinato e il metallo pregiato ha il suo nome. 🔗 Leggi su Oasport.it

