Incidente tra Altamura e Laterza c' è la terza vittima | non ce l' ha fatta Domenico Ostuni

Nella tragedia avvenuta tra Altamura e Laterza, si aggiunge una terza vittima. Domenico Ostuni, 24 anni di Altamura, è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale che ha coinvolto anche i fratelli Antonio e Cecilia Bigi. L’evento si è verificato domenica mattina sulla strada provinciale, lasciando unbilancio grave nella comunità locale.

Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: auto fuori strada, morto un ragazzo

Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

