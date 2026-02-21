È morto il piccolo Domenico la mamma | Non deve essere dimenticato Medici ora accusati di omicidio
Domenico, un bambino di due anni e mezzo di Napoli, è morto a causa delle complicazioni di un intervento di trapianto di cuore. La famiglia denuncia che le condizioni del piccolo si sono improvvisamente aggravate questa mattina, dopo mesi di speranze e cure intensive. La mamma afferma che il suo bambino non deve essere dimenticato. Ora, i medici coinvolti sono sotto accusa per presunti maltrattamenti e negligenza. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
Il piccolo Domenico è morto. A renderlo noto è stato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo di Napoli sottoposto nei mesi scorsi al trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, si sono aggravate questa mattina. Intorno alle 5.30, il piccolo sarebbe andato incontro a un arresto cardiocircolatorio, segnando un nuovo, drammatico peggioramento del quadro clinico. "Quello che è successo a Domenico non dovrà essere dimenticato", le parole della mamma Patrizia a Repubblica dopo la notizia della morte del piccolo. In questi giorni a Napoli, nelle fredde luci della terapia intensiva, Patrizia non si è mai allontanata dal lettino di suo figlio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
È morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocato. La mamma: "Non deve essere dimenticato"
Morto il piccolo Domenico: arresto cardiaco all'alba. Disposta l'autopsia, i carabinieri in ospedale: si aggrava la posizione dei mediciDomenico, un bambino di pochi anni, è morto all’alba a causa di un arresto cardiaco improvviso.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
