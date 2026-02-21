È morto il piccolo Domenico la mamma | È un angelo ora chiedo giustizia Medici accusati di omicidio

Il decesso di Domenico, un bambino di due anni di Napoli, è stato comunicato dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La causa principale è attribuita a complicazioni legate al trapianto di cuore, eseguito a causa di danni causati dal ghiaccio secco. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate questa mattina, portando alla tragica perdita. La famiglia chiede giustizia e ricorda il bambino come un angelo.

Il piccolo Domenico è morto. A renderlo noto è stato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Le condizioni del bimbo di due anni e mezzo di Napoli sottoposto nei mesi scorsi al trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco, si sono aggravate questa mattina. Intorno alle 5.30, il piccolo sarebbe andato incontro a un arresto cardiocircolatorio, segnando un nuovo, drammatico peggioramento del quadro clinico. "Ora una fondazione a suo nome", le parole della madre. "Domenico se n'è andato - ha detto davanti all'ospedale ai giornalisti - è diventato un angioletto, e io farò un modo che non sia dimenticato e poi faremo giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

