È morto il piccolo Domenico | l' annuncio dell' avvocato

Il bambino di due anni, Domenico, è deceduto ieri dopo settimane di lotta. La causa è legata alle complicazioni post-operatorie di un trapianto di cuore eseguito a Napoli, che si era complicato a causa di un danno da ghiaccio secco. La notizia è stata comunicata dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. I medici avevano tentato diverse terapie per salvargli la vita, ma purtroppo non è stato possibile. La famiglia ora piange la perdita del piccolo.

