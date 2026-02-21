Il piccolo Domenico è morto La mamma | Ora è un angioletto chiedo la verità Meloni | V

Il piccolo Domenico è morto dopo un improvviso deterioramento delle sue condizioni, che aveva seguito un trapianto effettuato il 23 dicembre 2025. La mamma del bambino ha chiesto chiarezza, affermando: “Ora è un angioletto, voglio sapere la verità”. La notizia è stata confermata dall'Azienda Ospedaliera dei Colli, che ha comunicato il decesso questa mattina, sabato 21 febbraio 2026. La famiglia si trova ora ad affrontare un momento difficile.

AGI - "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'azienda sanitaria di cui fa parte l'ospedale Monaldi in cui era ricoverato da circa 60 giorni il piccolo Domenico e dove aveva subito un trapianto di cuore bruciato.🔗 Leggi su Agi.it

