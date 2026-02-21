Il piccolo Domenico è morto Improvviso e irreversibile peggioramento

Il piccolo Domenico è morto questa mattina a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni. Due mesi fa, aveva subito un trapianto di cuore, ma il suo stato si era complicato, portandolo a un rapido deterioramento. Il 18 febbraio, i medici avevano dichiarato che il suo cuore non era più compatibile con un nuovo intervento. La famiglia ora si trova a confrontarsi con questa perdita improvvisa.

E’ volato in cielo questa mattina il piccolo Domenico, che due mesi fa è stato sottoposto al trapianto di un cuore danneggiato e che il 18 febbraio era stato dichiarato incompatibile con un possibile nuovo trapianto da un team di esperti. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. E a confermare la notizia è anche l’Azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte l’ospedale Monaldi, dove il bimbo era ricoverano. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

