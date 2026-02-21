Il piccolo Domenico è morto | Irreversibile peggioramento

Domenico, un bambino di due anni di Napoli, è deceduto dopo essere stato in coma per due mesi. La causa principale è stata un peggioramento irreversibile, avvenuto a seguito di complicazioni mediche legate a un tentativo di trapianto di cuore fallito. I medici avevano tentato di salvare il suo cuore con supporti meccanici, ma l’assenza di un donatore ha reso impossibile il trapianto. La famiglia si prepara ad affrontare le verifiche della magistratura.

È morto il piccolo Domenico, il bambino di due anni di Napoli attaccato alle macchine da 60 giorni dopo il mancato trapianto di cuore per una sequenza di errori che la magistratura dovrà accertare. "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore".🔗 Leggi su Iltempo.it

Napoli: alle 9,20 morto il piccolo Domenico, peggioramento improvvisoAlle 9,20 di oggi, il piccolo Domenico è deceduto a Napoli a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Bimbo trapiantato, le condizioni del piccolo Domenico sono in rapido peggioramentoDomenico, un bambino di due anni e due mesi, sta attraversando un rapido peggioramento delle sue condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.