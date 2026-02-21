Il patto del carcere La firma in Comune Reinserire i detenuti diventa più facile

Ieri mattina, a Monza, è stato firmato un accordo che mira a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti. L’intesa, siglata nel Municipio durante la Giornata internazionale della Giustizia sociale, coinvolge enti pubblici e associazioni del Terzo settore. L’obiettivo è offrire supporto concreto alle persone dietro le sbarre e alle loro famiglie, creando nuove opportunità di integrazione. La firma segna un passo avanti per avvicinare il mondo carcerario alle comunità locali.

Un patto che guarda al futuro, alla dignità delle persone e alla costruzione di nuove opportunità. È stato firmato ieri mattina, nel Municipio di Monza, in occasione della Giornata internazionale della Giustizia sociale, l’accordo “ Inclusione Carceri “, un protocollo che rafforza la collaborazione tra istituzioni e Terzo settore per accompagnare le persone detenute e le loro famiglie nel percorso di reinserimento sociale e lavorativo. Al centro dell’intesa c’è l’Inps, insieme al Comune di Monza, capofila dell’ambito territoriale che comprende anche Brugherio e Villasanta, alla casa circondariale di Monza, ad Afol (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro), alla Cgil e a tre importanti realtà del terzo settore: Caritas Ambrosiana, Società di San Vincenzo De Paoli e associazione Carcere Aperto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

