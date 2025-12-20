Folsom Freedom L’aiuto di Gruppo FS per reinserire i detenuti

Un progetto per favorire il reinserimento dei detenuti nella società attraverso la formazione immersiva è l’obiettivo di ’Folsom Freedom’, l’iniziativa nata dalla collaborazione fra il Gruppo FS Italiane, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. "Abbiamo presentato un progetto che, per il Gruppo FS, ha un valore profondo perché unisce innovazione, inclusione e visione strategica – ha detto il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli (sopra in foto) –. Vogliamo favorire l’incontro tra le persone che, a conclusione della loro pena, avrebbero difficoltà a trovare un’occupazione stabile e le imprese italiane che, sempre più spesso, incontrano difficoltà nel reperire lavoratori adeguatamente formati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

