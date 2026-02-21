Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni dal 23 al 27 febbraio | Umberto indaga su Ettore
Il personaggio di Umberto scopre che Ettore ha avuto un ruolo nascosto nelle recenti tensioni familiari. La scoperta avviene durante un confronto nel salotto di Villa Guarnieri, dove si nota un certo nervosismo tra i due. Nelle prossime puntate, i sospetti di Umberto portano a un’indagine più approfondita sulla figura di Ettore e sulle sue vere intenzioni. La scena si svolge proprio mentre si discute di affari e tradimenti nella famiglia Guarnieri.
Ne Il Paradiso delle Signore 10 la tensione sale: se al grande magazzino e in caffetteria ci sono diversi cambiamenti, è a Villa Guarnieri che si gioca la partita più bollente. Le anticipazioni della settimana della soap daily di Rai 1. Dal 23 al 27 febbraio Il Paradiso delle Signore 10 mette al centro una partita tutta giocata sul filo della fiducia: Umberto non è disposto a restare a guardare e decide di andare fino in fondo ai suoi sospetti, mentre Odile si ritrova al centro di una tensione che la riguarda molto più di quanto immagini. Intorno a loro, le Veneri provano a regalarsi leggerezza con il Festival di Sanremo, ma tra dichiarazioni trattenute, orgoglio e nuove tentazioni, la settimana promette scintille.🔗 Leggi su Movieplayer.it
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Umberto sospetta di Ettore e inizia ad indagareUmberto boss del grande magazzino sospetta di Ettore e decide di indagare, dopo aver notato alcuni dettagli strani nei movimenti dell’uomo.
Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Odila Sfida Umberto!Il Paradiso delle Signore torna con anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026, dopo che Odila ha deciso di sfidare Umberto.
IL PATTO SHOCK: Matteo e Umberto uniti contro Ettore! Pronti a distruggerlo.- IL PDS
Argomenti discussi: Il Paradiso delle signore, anticipazioni: una lettera trovata cambierà per sempre il corso delle cose; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 febbraio: i fratelli Marchesi accedono alla cassaforte di Umberto; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Enrico teme una pericolosa epidemia; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026.
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio: Umberto sospetta di Ettore e inizia ad indagareLe anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 a 27 febbraio alle 16.10: Umberto sospetta di Ettore e indaga sul suo conto. Marcello e Rosa sono ancora in crisi ... fanpage.it
Il Paradiso delle Signore, le trame del 23 al 27 febbraio 2026Le trame della decima stagione del Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 16.10. sorrisi.com
È una delle interpreti de "Il Paradiso delle signore”. Non accettò l’offerta di un incontro, né rispose mai al finanziere pedofilo - facebook.com facebook