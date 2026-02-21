Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni dal 23 al 27 febbraio | Umberto indaga su Ettore

Il personaggio di Umberto scopre che Ettore ha avuto un ruolo nascosto nelle recenti tensioni familiari. La scoperta avviene durante un confronto nel salotto di Villa Guarnieri, dove si nota un certo nervosismo tra i due. Nelle prossime puntate, i sospetti di Umberto portano a un’indagine più approfondita sulla figura di Ettore e sulle sue vere intenzioni. La scena si svolge proprio mentre si discute di affari e tradimenti nella famiglia Guarnieri.

Ne Il Paradiso delle Signore 10 la tensione sale: se al grande magazzino e in caffetteria ci sono diversi cambiamenti, è a Villa Guarnieri che si gioca la partita più bollente. Le anticipazioni della settimana della soap daily di Rai 1. Dal 23 al 27 febbraio Il Paradiso delle Signore 10 mette al centro una partita tutta giocata sul filo della fiducia: Umberto non è disposto a restare a guardare e decide di andare fino in fondo ai suoi sospetti, mentre Odile si ritrova al centro di una tensione che la riguarda molto più di quanto immagini. Intorno a loro, le Veneri provano a regalarsi leggerezza con il Festival di Sanremo, ma tra dichiarazioni trattenute, orgoglio e nuove tentazioni, la settimana promette scintille.🔗 Leggi su Movieplayer.it

