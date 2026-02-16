Il Paradiso delle Signore torna con anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026, dopo che Odila ha deciso di sfidare Umberto. Durante quei giorni, le protagoniste come Concetta, Odile e Irene affrontano momenti di grande tensione, tra decisioni difficili e confronti diretti. Una serie di eventi che rischiano di sconvolgere gli equilibri all’interno del grande magazzino milanese.

Tra copertine decisive, scontri familiari e scelte di cuore, Concetta, Odile e Irene vivono una settimana che cambia per sempre gli equilibri al Paradiso. Lunedì 23 Febbraio 2026: Concetta affronta una nuova giornata carica di tensioni tra la caffetteria e la famiglia, mentre il peso delle responsabilità sembra diventare ogni ora più difficile da sostenere. In redazione cresce l’attesa per il servizio fotografico del Paradiso Market e Marcello insiste affinché sia proprio lei il volto della copertina, convinto che la sua autenticità possa conquistare tutti. Rosa, ancora scossa dalla rottura, fatica a mantenere la concentrazione sul lavoro e l’atmosfera tra lei e Marcello resta tesa e fragile. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Odila Sfida Umberto!

Nella prossima settimana, a Il Paradiso delle Signore, le tensioni tra i personaggi aumentano.

Il personaggio Johnny si trova coinvolto in un incidente che mette in allarme gli altri personaggi, e la causa è una distrazione durante una scena di lavoro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.