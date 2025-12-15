Fallou ucciso a 16 anni per difendere un amico la sentenza fa esplodere il padre | ‘In Italia per un omicidio bastano 10 anni’

Il Tribunale dei minori di Bologna ha condannato a 11 anni e sei mesi un minorenne che, all'età di 16 anni, uccise Fallou Sall durante un episodio di difesa. La sentenza ha suscitato forti reazioni, con il padre della vittima che critica la severità della pena, evidenziando come in Italia per un omicidio possano bastare appena 10 anni di carcere.

La sentenza del Tribunale dei minori di Bologna. Undici anni e sei mesi di reclusione. È la condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni di Bologna al ragazzo che, all’epoca dei fatti sedicenne, uccise a coltellate Fallou Sall, anche lui di 16 anni, il 4 settembre 2024 in via Piave, alla periferia del capoluogo emiliano. A pronunciarsi è stato il collegio presieduto dalla presidente Gabriella Tomai, al termine di un processo celebrato con rito ordinario. Una sentenza che ha immediatamente acceso polemiche, dolore e indignazione, soprattutto tra i familiari della vittima. La Procura per i minorenni, con la pm Caterina Salusti, aveva chiesto una pena ben più severa: 21 anni complessivi, di cui 14 per l’omicidio, 6 per il tentato omicidio e 1 per il porto abusivo del coltello. Notizieaudaci.it

