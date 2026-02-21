Il nuovo ospedale fa un passo avanti Definite aree e opere accessorie
Il nuovo ospedale di Carpi avanza con l’approvazione delle aree e delle opere accessorie. La decisione arriva dopo il via libera del Comitato Urbanistico di Area Vasta, che ha confermato la validità del progetto. Ora si passa alla definizione dettagliata delle zone e delle strutture di supporto. Questa tappa rappresenta un passo importante nel percorso di realizzazione dell’ospedale, che prevedono di completare entro i prossimi mesi.
Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi. Con il parere favorevole del Comitato Urbanistico di Area Vasta (Cuav), si conclude una fase fondamentale per il percorso urbanistico dell’ Accordo operativo, ossia quella della valutazione - favorevole appunto - da parte degli enti competenti, procedendo con i successivi adempimenti amministrativi previsti. Il procedimento, seguito dal Comune e dall’Ausl di Modena, ha coinvolto la Regione, la Provincia e tutti i soggetti istituzionali e tecnici chiamati a esprimersi in merito alla sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale dell’intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
