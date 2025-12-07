OX | N LOVE + è un nuovo passo avanti nel mondo del K-pop

Ci sono gruppi che nascono come progetti, altri come strategie, altri ancora come risposte a un mercato feroce. E poi ci sono quelli che sembrano arrivare per riparare qualcosa — un vuoto, un silenzio, un’interruzione improvvisa della linea emotiva che lega un artista alla sua storia. Gli OX:N appartengono a quest’ultima categoria. Sono una sub-unit, certo. Sono un esperimento musicale, va bene. Ma soprattutto sono un ponte: tra ciò che gli OMEGA X sono stati, ciò che potranno tornare a essere e ciò che saranno. Un ponte, sì — ma mai un sostituto e questa unit nasce proprio per custodire la continuità mentre la storia del gruppo prosegue, si trasforma, resiste. 🔗 Leggi su Panorama.it

