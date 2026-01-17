Fiorentina Women le prime in campo col lutto al braccio | Grazie Rocco al Viola Park

La Fiorentina Women ha aperto la partita contro il Genoa indossando il lutto al braccio, in segno di rispetto per la scomparsa di Rocco Commisso. È la prima squadra viola a scendere in campo dopo la perdita del presidente, dimostrando solidarietà e vicinanza alla famiglia e alla comunità viola. La partita si è svolta al Viola Park, con un gesto che ha sottolineato il senso di unità e memoria.

FIRENZE - La prima squadra a scendere in campo della famiglia viola dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso é la Fiorentina Women per sfidare il Genoa. É simbolicamente, anche, il primo “undici” col lutto al braccio, indossato dalle ragazze di Pinones Arce. Prima della gara, e del minuto di silenzio in onore di Commisso, tutta la Fiorentina femminile si é radunata sul campo di gioco (uno dei tanti) al Viola Park e sotto l’immagine del presidente scomparso ha srotolato lo striscione con “Grazie Rocco” esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia. Il tutto davanti a un migliaio di spettatori radunati in tribuna e seguendo la volontà di giocare come espresso dalla proprietà viola, oggi come domani contro il Bologna in Serie A: poco prima di svolgere l’allenamento (14,30), la squadra di Vanoli si é stretta tutta in un abbraccio simbolico a metà campo e ha osservato un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

