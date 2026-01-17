Fiorentina Women le prime in campo col lutto al braccio | Grazie Rocco al Viola Park

La Fiorentina Women ha aperto la partita contro il Genoa indossando il lutto al braccio, in segno di rispetto per la scomparsa di Rocco Commisso. È la prima squadra viola a scendere in campo dopo la perdita del presidente, dimostrando solidarietà e vicinanza alla famiglia e alla comunità viola. La partita si è svolta al Viola Park, con un gesto che ha sottolineato il senso di unità e memoria.

FIRENZE - La prima squadra a scendere in campo della famiglia viola dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso é la Fiorentina Women per sfidare il Genoa. É simbolicamente, anche, il primo “undici” col lutto al braccio, indossato dalle ragazze di Pinones Arce. Prima della gara, e del minuto di silenzio in onore di Commisso, tutta la Fiorentina femminile si é radunata sul campo di gioco (uno dei tanti) al Viola Park e sotto l’immagine del presidente scomparso ha srotolato lo striscione con “Grazie Rocco” esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia. Il tutto davanti a un migliaio di spettatori radunati in tribuna e seguendo la volontà di giocare come espresso dalla proprietà viola, oggi come domani contro il Bologna in Serie A: poco prima di svolgere l’allenamento (14,30), la squadra di Vanoli si é stretta tutta in un abbraccio simbolico a metà campo e ha osservato un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina Women, le prime in campo col lutto al braccio: “Grazie Rocco” al Viola Park Leggi anche: Vanoli Fiorentina, arriva l’annuncio ufficiale della Viola: l’ex Torino già presente al Viola Park. Oggi il primo allenamento in vista del match col Genoa Leggi anche: Morte di Commisso: Fiorentina col lutto giocherà regolarmente a Bologna. In campo tutte le squadre viola Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Serie A Women piange la scomparsa di Rocco Commisso. Cappelletti: “Ha creduto fortemente nel calcio femminile, ci mancherà”; IL PROGRAMMA DEL WEEKEND – 15 e 16 sfidano la Fiorentina, impegni casalinghi per 14 Pro, 17 e 18; Serie A femminile. Fiorentina, Della Peruta ceduto in prestito al Feyenord; Nazionale Under 16 Femminile, si parte con uno stage congiunto con la Nazionale U17: Priscilla Del Prete ne convoca 23. Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo - 1 nello scorso fine settimana, torna in campo anche la Serie A Women con una sfida. tuttomercatoweb.com

La Serie A Women piange la scomparsa di Rocco Commisso. Non potremo mai dimenticare la sua appassionata vicinanza al mondo del calcio femminile, la fortissima connessione emotiva creata con le calciatrici della Fiorentina, tra prima squadra e settore g - facebook.com facebook

