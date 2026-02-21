Il Monza passa sul campo della Carrarese | 0-1 firmato da Hernani

Hernani segna il gol decisivo che permette al Monza di vincere 1-0 contro la Carrarese, a causa di una difesa locale troppo lenta nel respingere l’attacco. La squadra ospite ha sfruttato al meglio le situazioni di calcio piazzato, mentre i padroni di casa hanno tentato di imporre un gioco più offensivo senza successo. La partita si decide in una fase finale intensa, quando il Monza trova il vantaggio su un cross insidioso. La Carrarese cerca ora di riprendersi.

CARRARA – La sfida casalinga della Carrarese contro il Monza, conclusasi con la vittoria di misura degli ospiti per 0-1, si decodifica attraverso un chiaro dualismo strategico: da una parte la ricerca sistematica dell’ampiezza da parte della formazione toscana, dall’altra il pragmatismo brianzolo nella massimizzazione delle palle inattive. Il copione della gara ha evidenziato fin dai primi minuti metodologie diametralmente opposte per forzare le rispettive trequarti. Il Monza ha optato per un iniziale controllo territoriale, traducendo la pressione in una densa sequenza di calci d’angolo. Una spinta assorbita dalla retroguardia locale, costretta agli straordinari per murare i reiterati tentativi ravvicinati di Patrick Cutrone, Paulo Azzi e Samuele Birindelli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Serie B. Monza, Hernani unico intoccabile. Rebus attacco contro la CarrareseHernani del Monza si distingue come l’unico giocatore inattaccabile in una squadra che cerca di migliorare il proprio rendimento.

Hernani, nuova vita da bomber al Monza: la parabola del brasiliano partito dalla RussiaHernani, centrocampista brasiliano, ha iniziato con successo la sua avventura al Monza, segnando tre gol nelle prime tre partite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Primavera Hellas | A Monzello passa il Monza (2-0); Serie B, Monza-Juve Stabia LIVE 2-1: rimonta completata, Hernani e Petagna salvano Bianco; Giuseppe Redaelli riconfermato Presidente dell’Autodromo di Monza; A Monza un Job Day tutto al femminile: l'azienda che cerca e assume donne.

Il Monza tiene il passo delle prime, Hernani e Petagna stendono 2-1 la Juve Stabia!I biancorossi, passati subito in svantaggio per un errore di Thiam, nel secondo tempo ribaltano il risultato. Tre punti importanti per restare attaccati alla capolista Venezia e al Frosinone. mbnews.it

Redivivo Alvarez e il Monza passa a Padova in rimonta. In gol anche ColpaniAll'Euganeo i brianzoli vincono 2-1 dopo essere andati sotto. Le reti del Flaco in finale di primo tempo e dell’uruguaiano a due minuti dal novantesimo regalano tre punti pesantissimi a Bianco ... msn.com

Il futuro del calcio italiano passa da Monza. La Rappresentativa Serie C Under 17 torna in campo il 18 febbraio alle 15 al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello. Di fronte l’Under 17 dell’AC Monza: un test vero, utile per misurare talento, caratt - facebook.com facebook