Hernani, centrocampista brasiliano, ha iniziato con successo la sua avventura al Monza, segnando tre gol nelle prime tre partite. Dopo aver lasciato il Parma a gennaio, ha trovato una nuova opportunità nel campionato italiano, contribuendo alla crescita della squadra. Questa evoluzione rappresenta un importante passo nella carriera del giocatore e un segnale positivo per il Monza.

Il nuovo bomber del Monza non gioca in attacco. Smista palloni in mezzo al campo, si è appena trasferito dal Parma e in tre partite ha già segnato tre gol. Hernani è il jolly a sorpresa di mister Bianco: il centrocampista brasiliano classe ’94 ha realizzato una doppietta nell’ultima sfida con il Pescara e messo a segno la rete del momentaneo 1-1 al debutto da titolare contro il Frosinone capolista. In appena 175 minuti con la nuova maglia ha quasi raggiunto i due migliori marcatori della squadra: Dany Mota e Birindelli fermi a quota 4 centri. Eppure, da agosto a dicembre in Serie A, l’ex gialloblù ha collezionato appena quattro presenze da subentrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hernani, nuova vita da bomber al Monza: la parabola del brasiliano partito dalla Russia

Approfondimenti su Hernani Parabola

Il Parma ha annunciato la cessione di Hernani al Monza.

Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio di Hernani, centrocampista proveniente dal Parma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Hernani Parabola

Hernani, nuova vita da bomber al Monza: la parabola del brasiliano partito dalla RussiaTre gol nelle prime tre partite con i brianzoli per il centrocampista classe '94, arrivato a gennaio dal Parma. Nel suo passato anche un'esperienza allo Zenit con Mancini e Lucescu: Un freddo impress ... gazzetta.it

Rassegna stampa: La Gazzetta dello Sport. #acmonza #monzapescara #PescaraCalcio #SerieB #hernani - facebook.com facebook