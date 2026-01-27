Hernani nuova vita da bomber al Monza | la parabola del brasiliano partito dalla Russia
Hernani, centrocampista brasiliano, ha iniziato con successo la sua avventura al Monza, segnando tre gol nelle prime tre partite. Dopo aver lasciato il Parma a gennaio, ha trovato una nuova opportunità nel campionato italiano, contribuendo alla crescita della squadra. Questa evoluzione rappresenta un importante passo nella carriera del giocatore e un segnale positivo per il Monza.
Il nuovo bomber del Monza non gioca in attacco. Smista palloni in mezzo al campo, si è appena trasferito dal Parma e in tre partite ha già segnato tre gol. Hernani è il jolly a sorpresa di mister Bianco: il centrocampista brasiliano classe ’94 ha realizzato una doppietta nell’ultima sfida con il Pescara e messo a segno la rete del momentaneo 1-1 al debutto da titolare contro il Frosinone capolista. In appena 175 minuti con la nuova maglia ha quasi raggiunto i due migliori marcatori della squadra: Dany Mota e Birindelli fermi a quota 4 centri. Eppure, da agosto a dicembre in Serie A, l’ex gialloblù ha collezionato appena quattro presenze da subentrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
