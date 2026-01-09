Il Parma vende | Hernani al Monza

Il Parma ha annunciato la cessione di Hernani al Monza. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo per il giocatore e per le due società. Hernani, ringraziando i tifosi, la città, la società e i compagni, conclude un'importante parentesi della sua carriera con gratitudine e rispetto. La scelta riflette l’evoluzione del percorso professionale e le opportunità future per l’atleta.

