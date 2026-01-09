Il Parma vende | Hernani al Monza
Il Parma ha annunciato la cessione di Hernani al Monza. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo per il giocatore e per le due società. Hernani, ringraziando i tifosi, la città, la società e i compagni, conclude un'importante parentesi della sua carriera con gratitudine e rispetto. La scelta riflette l’evoluzione del percorso professionale e le opportunità future per l’atleta.
“Vorrei ringraziare i tifosi del Parma, tutta la Città, la Società, i miei compagni di squadra, per i momenti che abbiamo vissuto in questi anni. E’ stato un onore indossare questa maglia. Posso dire che sono orgoglioso per ciò che abbiamo vissuto e per quello che ci siamo guadagnati sul campo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
