Il maxi cantiere in Brianza per evitare gli allagamenti | costo 4,6 milioni di euro
Il maxi cantiere in Brianza, avviato un anno fa per prevenire allagamenti, rappresenta un intervento da 4,6 milioni di euro. La costruzione mira a rafforzare il sistema di drenaggio e a proteggere le zone più a rischio. I lavori procedono secondo il cronoprogramma, con l’obiettivo di completare l’opera entro i prossimi mesi. La realizzazione coinvolge diverse imprese locali, che contribuiscono a migliorare la sicurezza idraulica della regione.
I lavori sono iniziati un anno fa e le stime prevedevano un anno e mezzo di interventi. Così che oggi quella maxi opera costata 4,6 milioni di euro sta prendendo sempre più forma. Si tratta della vasca volano a Burago Molgora. Il cantiere in via Turati sta avanzando e le immagini postate sulla pagina Facebook di BrianzAcque che sta realizzando l’importante intervento. L’opera avrà la funzione di raccogliere temporaneamente grandi volumi di acque meteoriche, rilasciandole gradualmente una volta terminato l’acquazzone. L’intervento comprende anche il potenziamento della rete fognaria nelle vie Kennedy e largo Toti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
