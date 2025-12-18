Il maxi furto da 200mila euro in Brianza e gli assalti | presa la banda dei pendolari del lusso

Una banda di pendolari del lusso ha colpito ancora, questa volta in Brianza, con un maxi furto da 200mila euro. A giugno, erano già riusciti a svaligiare un camion di tessuti pregiati a Villasanta. La loro abilità nel colpire e la rapidità degli assalti li hanno resi tra i criminali più temuti del settore, alimentando timori e indagini in corso.

A giugno erano riusciti a mettere le mani su un carico di tessuti pregiati a Villasanta, razziando un camion. Ma quello non sarebbe stato l'unico colpo della banda dei "pendolari del crmine" che puntavano a bottini di lusso. Filati pregiati, profumi di marca e prodotti di bellezza.

