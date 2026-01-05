Il maxi cantiere da 5,8 milioni che termina in anticipo e porta più acqua in Brianza

Il maxi cantiere da 5,8 milioni di euro di BrianzAcque, volto a migliorare la rete idrica nei comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate, si è concluso con alcuni mesi di anticipo. L’intervento ha permesso di aumentare la disponibilità di acqua per il territorio e i cittadini, contribuendo a garantire un servizio più efficiente e affidabile.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.