Il maxi cantiere da 5,8 milioni che termina in anticipo e porta più acqua in Brianza

Da monzatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maxi cantiere da 5,8 milioni di euro di BrianzAcque, volto a migliorare la rete idrica nei comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate, si è concluso con alcuni mesi di anticipo. L’intervento ha permesso di aumentare la disponibilità di acqua per il territorio e i cittadini, contribuendo a garantire un servizio più efficiente e affidabile.

Garantire maggiore disponibilità d’acqua al territorio e ai cittadini. Questo l'obiettivo del maxi cantiere di BrianzAcque i cui lavori sulla rete idrica che hanno interessato i comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate si sono conclusi con alcuni mesi di anticipoIl progettoIl progetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Il maxi cantiere da 5,8 milioni che termina in anticipo e porta più acqua in Brianza

