Nicola Longo è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Mottola
Il Maresciallo Ordinario Nicola Longo ha ufficialmente assunto il comando della Stazione Carabinieri di Mottola. Nato a Grottaglie il 7 ottobre 1979, diplomato in ragioneria e perito commerciale, il Maresciallo Longo è sposato e padre di un figlio. La sua carriera prende avvio nel 1999, permettendogli di maturare solide competenze operative e una profonda sensibilità umana. Tra le esperienze più significative spicca, nel 2004, la partecipazione alla missione internazionale in Iraq, nel delicato e complesso scenario di Nassiriya, dove ha contribuito alle attività di stabilizzazione e sicurezza del contingente italiano.
