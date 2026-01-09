Ospedaletto d' Alpinolo il luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri

Il Luogotenente Giulio Ciaramella è stato nominato nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Con questa nomina, si rafforza la presenza e l’operatività delle forze dell’ordine nel territorio, garantendo un servizio più efficace alla comunità locale. La sua esperienza e competenza sono un punto di riferimento importante per la sicurezza e la tutela dei cittadini di Ospedaletto d’Alpinolo.

Con il santuario di Montevergine inaccessibile per frana almeno fino alla prima settimana di aprile, da Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo arriva la richiesta all’Abate di spostare al Loreto l’Effige della Madonna e le celebrazioni per la Candelora. #itv - facebook.com facebook

