Ospedaletto d' Alpinolo il luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri
Il Luogotenente Giulio Ciaramella è stato nominato nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Con questa nomina, si rafforza la presenza e l’operatività delle forze dell’ordine nel territorio, garantendo un servizio più efficace alla comunità locale. La sua esperienza e competenza sono un punto di riferimento importante per la sicurezza e la tutela dei cittadini di Ospedaletto d’Alpinolo.
Il Luogotenente Giulio Ciaramella è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Subentra al Maresciallo Raffaele Della Rocca, che ha retto il comando della Stazione per quasi due anni, a partire dal periodo di degenza dell’ex titolare, Maresciallo Maggiore Luciano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
