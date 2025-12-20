Il Manchester United punta al trasferimento di Semenyo per sostituire Dorgu
Breaking: Patrick Dorgu, Ruben Amorim e Benjamin Sesko del Manchester United (foto di Michael ReganGetty Images) Secondo quanto riferito, il Manchester United potrebbe ingaggiare Antoine Semenyo per ricoprire una posizione leggermente diversa a causa delle difficoltà di Patrick Dorgu come terzino sinistro. I Red Devils hanno portato Dorgu dal Lecce lo scorso gennaio, ma sarebbe giusto dire che il nazionale danese ha avuto un inizio lento nella vita all'Old Trafford. Secondo il Sun, fonti dello United ritengono che Dorgu sia stato "rovinato" per essere stato utilizzato troppo da Ruben Amorim, e ciò potrebbe significare che Semenyo è stato introdotto come aggiunta chiave su quel lato sinistro.
