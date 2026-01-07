Il Tottenham sta valutando una mossa per il trasferimento di Carlos Baleba nel 2026. Di seguito, riportiamo una sintesi fedele dell’articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, rivolta a lettori italiani meno avvezzi alla lingua anglofona.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Tottenham è interessato all’acquisto del centrocampista del Brighton Carlos Baleba. Il 22enne nazionale camerunense ha impressionato in Premier League ed è sul radar di Liverpool e Manchester United, secondo TEAMtalk. Gli Spurs stanno monitorando attentamente la sua situazione, ma una mossa a gennaio sembra improbabile. Il giocatore costerà circa 80-87 milioni di sterline. Sembra che il Tottenham stia preparando una mossa estiva per il giovane centrocampista di talento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham trama la mossa del 2026 per Carlos Baleba

Leggi anche: Report: Il Tottenham si unisce a una mossa a sorpresa per firmare il candidato al Pallone d’Oro 2025

Leggi anche: Carlos Augusto, da mossa d’emergenza a risorsa tattica: può essere lui la chiave tattica di Chivu in Inter Milan! Il motivo