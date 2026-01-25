Francesca Tandoi | è uscito il nuovo singolo Hope

È disponibile il nuovo singolo di Francesca Tandoi, intitolato “Hope”. La pianista e compositrice romana ha collaborato con Becca Stevens, voce ospite, in questa recente produzione pubblicata dall’etichetta Fresh Sound. Un brano che riflette la sua creatività e il suo percorso musicale, offrendo un ascolto sobrio e ricco di emozioni.

Francesca Tandoi ROMA – E’ uscito “Hope”, il nuovo brano della pianista e compositrice Francesca Tandoi con la partecipazione speciale di Becca Stevens alla voce, pubblicato dall’etichetta Fresh Sound. Il singolo rappresenta un’anticipazione significativa del prossimo lavoro discografico della musicista, la cui uscita è prevista per il 2 giugno, sempre per Fresh Sound, e che porterà il titolo “SongBook Vol.1”. L’attesa intorno a questo album è particolarmente alta, poiché si tratta del primo progetto di Francesca Tandoi composto interamente da brani originali. “Hope” nasce come composizione strumentale firmata dalla stessa Tandoi, su testo di Joanna Wojtkievicz, e si sviluppa come un brano di grande eleganza formale, sospeso tra sogno e nostalgia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

