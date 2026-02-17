Per Armonico Artusi in concerto la pianista jazz Francesca Tandoi
La sesta edizione della rassegna musicale "Abbejazzario", che punta a promuovere la conoscenza della musica afro-americana e jazz, torna domenica 22 febbraio con un nuovo momento di grande intrattenimento. A partire dalle 11, nella Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, sarà di scena Francesca Tandoi, pianista, cantante e compositrice. La musicista, di formazione classica, conclusi gli studi con un master degree al Codarts University for the Arts di Rotterdam, nella sua carriera ha calcato i palchi di prestigiosi jazz festival in Italia e in giro per il mondo.
ArmonicoArtusi, Francesca Tandoi in concerto alla Chiesa dei ServiDomenica 22 febbraio a Forlimpopoli il terzo appuntamento de L’Abbejazzario tra improvvisazione e grandi atmosfere jazz ... forli24ore.it
È DOMENICA IL GRANDE APPUNTAMENTO CON IL JAZZ! ’ presenta ARMONICO ARTUSI Domenica 25 gennaio 2026 Forlimpopoli – Chiesa dei Servi Ore 11:00 Sul palco uno dei pianisti italiani più brillanti e visionari: facebook