Per Armonico Artusi in concerto la pianista jazz Francesca Tandoi

La sesta edizione della rassegna musicale "Abbejazzario", che punta a promuovere la conoscenza della musica afro-americana e jazz, torna domenica 22 febbraio con un nuovo momento di grande intrattenimento. A partire dalle 11, nella Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, sarà di scena Francesca Tandoi, pianista, cantante e compositrice. La musicista, di formazione classica, conclusi gli studi con un master degree al Codarts University for the Arts di Rotterdam, nella sua carriera ha calcato i palchi di prestigiosi jazz festival in Italia e in giro per il mondo.

