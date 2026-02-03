Federico Fashion Style ha annunciato di voler partecipare a Uomini e Donne. In un'intervista, ha detto che desidera corteggiare Gianni come suo possibile corteggiatore. La sua candidatura ha sorpreso molti fan del programma. Ora aspetta di capire se Maria De Filippi gli darà una possibilità.

Nel corso di una recente intervista, Federico Fashion Style si è candidato per il trono di Uomini e Donne, affermando di sognare Gianni Sperti come corteggiatore. Di recente a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Federico Fashion Style. Il celebre protagonista de Il salone delle meraviglie ha infatti lanciato un appello a Maria De Filippi e, a sorpresa, si è candidato per il trono di Uomini e Donne. Come i fan storici del dating show ben sapranno, in passato è stato proposto per ben due volte il trono gay, con protagonisti Claudio Sona e Alex Migliorini. Da diversi anni a questa parte tuttavia non c’è mai più stato un tronista omosessuale e così adesso a proporsi è stato il famoso hairstylist. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Federico Fashion Style si candida per il trono di Uomini e Donne: “Vorrei Gianni come corteggiatore”

Cristiana Anania ha deciso di non scegliere Federico Cotugno a Uomini e Donne.

