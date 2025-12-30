Dakar 2026 su Sky e NOW | dal 2 gennaio il grande rally raid entra nella Casa dello Sport

A partire dal 2 gennaio, Sky e NOW trasmetteranno in diretta la Dakar 2026, il celebre rally raid che si svolge in Arabia Saudita. La 48ª edizione, in programma dal 3 al 17 gennaio, sarà coperta con aggiornamenti quotidiani, speciali e highlights, offrendo agli appassionati un'ampia panoramica dell'evento. La trasmissione si inserisce nella sezione Casa dello Sport, garantendo un'informazione completa e puntuale.

