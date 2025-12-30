Dakar 2026 su Sky e NOW | dal 2 gennaio il grande rally raid entra nella Casa dello Sport
A partire dal 2 gennaio, Sky e NOW trasmetteranno in diretta la Dakar 2026, il celebre rally raid che si svolge in Arabia Saudita. La 48ª edizione, in programma dal 3 al 17 gennaio, sarà coperta con aggiornamenti quotidiani, speciali e highlights, offrendo agli appassionati un'ampia panoramica dell'evento. La trasmissione si inserisce nella sezione Casa dello Sport, garantendo un'informazione completa e puntuale.
Dal 3 al 17 gennaio va in scena la 48ª edizione della Dakar: Sky è broadcaster ufficiale e seguirà ogni tappa dal deserto dell’Arabia Saudita con aggiornamenti quotidiani, speciali e highlights. Il 2026 sportivo di Sky e NOW si apre nel segno dell’avventura. Dal 2 gennaio la Dakar 2026 entra ufficialmente nella Casa dello Sport: . 🔗 Leggi su Sportface.it
