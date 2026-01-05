Il grande volley europeo torna protagonista nella Casa dello Sport su Sky e Now
Il grande volley europeo ritorna sulla Casa dello Sport di Sky e NOW, offrendo sette incontri in tre giorni tra Champions League maschile e femminile. Le principali squadre italiane, tra Trento, Conegliano, Perugia e Milano, scenderanno in campo in diretta, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le sfide più importanti del panorama continentale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del volley di alto livello.
Sette partite in tre giorni tra Champions League maschile e femminile: le big italiane del volley in campo in diretta su Sky e NOW, da Trento a Conegliano, da Perugia a Milano. Il grande volley internazionale entra nel vivo e si prende la scena nella Casa dello Sport. Tra martedì 6 e giovedì 8 gennaio, . 🔗 Leggi su Sportface.it
