La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre. Il cuore, risultato danneggiato a causa di un’errata conservazione, ha portato a un peggioramento delle condizioni del piccolo, che ora si trova in condizioni critiche. Le indagini puntano a chiarire eventuali responsabilità e cause dell’accaduto.

Era questioni di ore e, dopo il completamento delle iscrizioni, ora si sa che sono sei persone, tra medici e paramedici, iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell’ambito delle indagini sul trapianto di cuore – danneggiato inseguito a una errata conservazione – eseguito su un bimbo di due anni e 3 mesi nell’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle equipe che hanno effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Al momento per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose gravissime. Non tutti i sanitari sospesi dalla direzione del Monaldi risultano indagati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trapianto cuore “bruciato”, sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo “sta peggiorando”

Approfondimenti su Napoli Trapianto

Sesto indagato nel caso del trapianto di cuore a Tommaso, l’ospedale Monaldi si trova al centro di un’inchiesta che coinvolge medici e sanitari.

A Napoli, un bambino di due anni aspetta un cuore nuovo, ma la situazione si fa complicata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Trapianto

Argomenti discussi: Cuore danneggiato per trapianto a bambino, sospesi due medici; Cuore bruciato nel trasporto da Bolzano a Napoli, ma il trapianto sul bimbo di 2 anni viene fatto lo stesso: il Monaldi sospende due chirurghi; Bambino in coma dopo trapianto di cuore danneggiato: il dramma al Monaldi; Cuore bruciato dal ghiaccio secco, trapianto saltato.

Monaldi, sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso: medici e sanitari sotto inchiestaSono sei gli indagati nel corso delle indagini sul trapianto di cuore eseguito all'Ospedale Monaldi lo scorso 23 dicembre. Sei nomi iscritti ... msn.com

Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due mediciLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco per trapianto a bambino: sospesi due medici ... tg24.sky.it

Monaldi, sei indagati per il trapianto di cuore al piccolo Tommaso: medici e sanitari sotto inchiesta - facebook.com facebook

A #Napoli, bambino sottoposto ad un trapianto, ma il cuore era danneggiato. Scattata una denuncia. Sospesi i chirurghi. Corsa contro il tempo, si attende chiamata per secondo intervento. Al #Tg2Rai ore 13,00 #12febbraio x.com