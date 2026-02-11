Il dramma del cuore ‘bruciato’ | dal ghiaccio secco alle procedure per il trapianto

Una tragedia sconvolge Napoli: un bambino di soli 4 anni aveva donato il suo cuore, destinato a salvare un’altra vita. Ma qualcosa è andato storto. Il cuore, conservato in ghiaccio secco, si è danneggiato, rendendo impossibile il trapianto. La famiglia del piccolo e i medici sono sotto shock. Ora si cercano spiegazioni su come sia potuto accadere un errore così grave durante la conservazione. La notizia ha fatto il giro delle corsie dell’ospedale, lasciando tutti senza parole.

Lascia sgomenti la vicenda del cuore donato da un bimbo di 4 anni che doveva essere trapiantato a Napoli, ma sarebbe stato 'bruciato' perché conservato in ghiaccio secco. Risultato? Il piccolo paziente, 2 anni, è attaccato da giorni all' Ecmo – il macchinario salvavita per la circolazione extracorporea – in attesa di un nuovo organo, mentre due chirurghi dell' ospedale Monaldi di Napoli sarebbero stati sospesi in via cautelare dalla direzione della struttura. In Italia 8.000 persone sono in attesa di un organo e ogni anno si eseguono circa 400 trapianti di cuore. Ma come funzionano la procedura di espianto e la conservazione? In attesa che le indagini facciano chiarezza sul giallo del cuore 'bruciato', LaSalute di LaPresse ha chiesto lumi a Giovanni Esposito, drettore del Dipartimento di Scienze cardiovascolari, diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Questa mattina la speranza si è trasformata in delusione per una famiglia di Napoli.

Il cuore destinato a un bambino di due anni a Napoli non è stato trapiantato.

