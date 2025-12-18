Crescita e sostenibilità il futuro dell' agricoltura al centro del Casalasco Socio Day

Lo scorso 10 dicembre, presso il nuovo Casalasco Innovation Center di Fontanellato, si è tenuto il Socio Day 2025 del Consorzio Casalasco del Pomodoro. Un evento dedicato a esplorare le sfide e le opportunità di un’agricoltura sempre più sostenibile e orientata alla crescita, con un focus speciale sul futuro del settore e le strategie per garantire innovazione e rispetto dell’ambiente.

Il futuro dell’agricoltura è nei mangimi, mercato in aumento del 23% entro il 2030 - La proiezione, recentemente pubblicata dalla società di ricerca internazionale Mordor Intelligence evidenzia quindi spazi importanti per gli operatori del settore che, anche sulla scia di una sempre ... quotidiano.net

Syngenta presenta in Italia le 'Sustainability Priorities', visione per l’agricoltura del futuro - Qualità e sicurezza del cibo, cambiamenti e fenomeni climatici avversi, crescita della popolazione mondiale e redditività delle eccellenze locali: il settore agroalimentare sta attraversando sfide ... adnkronos.com

TLogistica, La Forza della Crescita e della Sostenibilità! Oggi presentiamo un Affiliato che ha dimostrato grande visione: il rappresentante di TLogistica, una giovane società di autotrasporto nata nel settembre 2024 e specializzata nella distribuzione di pallet e - facebook.com facebook

#Efficienzaenergetica. Presentato il Bilancio di #Sostenibilità 2024 di City Green Light, che evidenzia un anno di crescita e di impatto concreto sui territori italiani. x.com

