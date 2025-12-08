Lavoro stabile e dignità nelle aree interne della Campania | la vera sfida del Mezzogiorno
In questi giorni post campagna elettorale regionale, sono usciti vari studi con dati interessanti che, ben studiati, supportano quanto detto in questi anni pre e post Covid.In questo solco anche i dati CENSIS sulla situazione sociale del paese 2025, contenuti nel 59 rapporto.Il lavoro resta la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Lavoro stabile, meno burocrazia, più opportunità: il nuovo regolamento di #RegioneFVG punta su assunzioni a tempo indeterminato, giovani, donne e over 60. Una misura per ridurre la precarietà e rafforzare l’occupazione". Così l'assessore @alessiarosolen Vai su X
Fertility. “Non solo 530 borse, l’obiettivo è creare un lavoro stabile” La presidente di Messina Social City Asquini presenta il progetto d'inclusione sociale e il nuovo laboratorio di formazione. Stamattina la presentazione al Palacultura... - facebook.com Vai su Facebook