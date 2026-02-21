Il derby di Renzo Ulivieri | Fra Pisa e Firenze? Tifo no E comunque meglio i Ghibellini

Renzo Ulivieri torna a parlare del derby tra Pisa e Fiorentina, evento atteso per lunedì sera. L’allenatore, noto per la sua passione per il calcio, spiega che non sostiene nessuna delle due squadre e preferisce i Ghibellini. Ulivieri si mostra diretto nel suo commento, sottolineando che il tifo non fa parte del suo modo di vivere il calcio. La partita si avvicina e i tifosi si preparano a seguire gli sviluppi.

Renzo Uliveri, tecnico di mille battaglie, togliamoci subito il dente: fra Pisa e Fiorentina, lunedì sera chi tiferà? "Beh, io tifo.. no". Stavamo parlando di calcio sinceramente. "Ah si? Beh, allora mi viene da dire: ‘Che vinca il migliore’. Ma forse in questo caso avrebbe ragione Nereo Rocco che rispondeva a tutti: ‘Sperem di no’". Lei è di San Miniato, ha la targa "Pi" non se lo dimentichi. "Occhio che San Miniato era Firenze prima di Mussolini. E comunque sono tifoso Viola. Detto questo ho lasciato anche il cuore a Bologna dove ho vissuto anni meravigliosi". Quindi? Come la mettiamo? "Forse sarebbe meglio un pareggio ma temo che non servirebbe a nessuna delle due squadre".🔗 Leggi su Lanazione.it

