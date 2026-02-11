Verso Pisa-Milan la curva scuote il tifo | Non è il momento di smobilitare

Alla vigilia della partita tra Pisa e Milan, i tifosi della curva nord ‘Maurizio Alberti’ hanno già fatto sentire la loro voce. Con uno striscione che invitava a non mollare, i supporter hanno mostrato tutta la loro carica, come se fosse l’inizio di una nuova avventura, più determinati e arrabbiati di prima. La tensione si percepisce già nelle strade e negli stadi, mentre si avvicina il calcio d’inizio.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.