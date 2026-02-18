Il debutto della squadra di Firenze il 3 ottobre 1926 Il Pisa come battesimo La ’prima’? Fu un derby
Il 3 ottobre 1926, la Fiorentina esordisce ufficialmente in campionato contro il Pisa, creando subito un grande fermento tra i tifosi delle due città. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta il debutto della squadra viola, che affronta i rivali toscani in un derby molto sentito. La sfida si gioca nel girone C della Prima Divisione, una categoria che si avvicina a quello che oggi conosciamo come Serie B.
Domenica 3 ottobre 1926: poco dopo le 15, Fiorentina e Pisa scendono in campo per la prima giornata del campionato di Prima Divisione (una sorta di Serie B, rispetto alla Divisione Nazionale), girone C. E’ questa partita a rappresentare lo storico esordio in gare ufficiali dell’Associazione Fiorentina del Calcio, fondata poco più di un mese prima (il 29 agosto) e guidata dal marchese Luigi Ridolfi. Come è noto, la Fiorentina nasce dalla fusione tra il Club Sportivo Firenze e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas. L’approssimarsi di Fiorentina-Pisa, in programma lunedì prossimo alle 18.30 (diventato un derby salvezza, per la pessima stagione di viola e nerazzurri), ci offre un’imperdibile occasione di tornare a quell’esordio, prima tappa ufficiale nel percorso del centenario, raccontato nel dettaglio dal volume sulle origini dei gigliati realizzato dieci anni fa dal Museo Fiorentina, con il diario di quella prima stagione curato da Salvatore Cirmi e Filippo Luti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
