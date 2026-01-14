Dal decreto flussi in arrivo 6.217 lavoratori agricoli
Il Ministero del Lavoro ha assegnato alla Coldiretti Campania 6.217 quote nel quadro del nuovo decreto flussi, destinati all’ingresso di lavoratori agricoli nel territorio. Questa misura rappresenta un passo importante per il settore agricolo regionale, facilitando l’afflusso di manodopera necessaria alle aziende agricole locali. La ripartizione delle quote contribuirà a garantire continuità e sostenibilità alle attività agricole.
La Coldiretti Campania ha raggiunto un risultato importante: attribuite dal Ministero del Lavoro 6.217 quote del flusso di lavoratori in ingresso per le aziende agricole del territorio. Un traguardo che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro costante e capillare svolto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
