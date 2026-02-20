Viva il decreto Flussi ma servono modifiche

Il decreto Flussi del 2024 ha causato delusione, dato che solo il 16,9 per cento delle 146 mila quote previste sono state assegnate. La causa principale è la scarsità di domande presentate, che limita le possibilità di ingresso legale per i lavoratori stranieri. Molti operatori del settore segnalano che le restrizioni e le procedure complicate scoraggiano le richieste. La situazione rischia di aggravarsi se non si interviene con modifiche rapide, considerando la crescente domanda di manodopera nel nostro paese. La questione rimane aperta e necessita di risposte concrete.

Quote del decreto flussi insufficienti e crisi demografica. Cosa dice il rapporto dell'Onc sull'immigrazione I dati diffusi sul decreto Flussi 2024-2025 non sono buoni. Nel 2024, su 146 mila quote programmate, solo il 16,9 per cento ha portato alla richiesta di un permesso di soggiorno; nel 2025 siamo al 7,9 per cento. Significa che la maggior parte dei posti autorizzati lungo la filiera – domande, nulla osta, visti, ingresso, contratto – si perde prima di trasformarsi in lavoro regolare. E' un problema amministrativo prima ancora che politico. Le imprese però continuano a presentare domande perché il fabbisogno di manodopera esiste.