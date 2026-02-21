Il debutto di Chanel Totti in tv | A Pechino Express siamo i raccomandati
Chanel Totti ha fatto il suo debutto in televisione, motivata dalla voglia di uscire dall’ombra dei genitori famosi. La giovane, 19enne, ha partecipato a Pechino Express, dove ha scherzato sulla sua immagine di “raccomandata”. Per la prima volta ha condiviso pensieri e battute davanti alle telecamere, sorprendendo i fan con la sua spontaneità. È stata una presenza inaspettata nel programma, che ha attirato l’attenzione di molti spettatori.
Chanel Totti è la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Ha 19 anni e non ha mai parlato con i media. Ma dal 12 marzo sarà tra Indonesia, Cina e Giappone. In coppia con Filippo Laurino, suo amico nonché figlio dell’agente della mamma. È infatti tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express. «Non pensavo avrei mai partecipato a qualsiasi programma, almeno a questa età. Con Pechino è nato tutto come un gioco, con Filippo che mi ha trascinata. Abbiamo fatto il provino per curiosità». E spiega: «Avendo mamma che lavora in tv, un po’ so come funziona. Pechino è uno show diverso, l’unico che avrei fatto».🔗 Leggi su Open.online
