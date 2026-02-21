Il Crystal Palace guarda Robbie Keane mentre Oliver Glasner fa una franca ammissione sul futuro | rapporto
Il Crystal Palace è interessato a Robbie Keane, che ha attirato l’attenzione del club nelle ultime settimane. Oliver Glasner, allenatore del club, ha confermato di voler valutare attentamente le opzioni per il mercato invernale. Keane, ex attaccante di successo, potrebbe rafforzare l’attacco londinese. La società sta monitorando da vicino la situazione e si prepara a fare una mossa concreta. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.
Oliver Glasner ha ammesso che "semplicemente non è abbastanza bravo" per rimettere in carreggiata il Crystal Palace in un altro scavo appena velato al club – e si dice che il consiglio degli Eagles stia ora considerando seriamente il suo futuro. Glasner ha annunciato a gennaio che avrebbe lasciato la carica di allenatore del Palace alla fine della stagione, citando il suo desiderio di una nuova sfida.
Oliver Glasner saluta i giovani del Crystal Palace ma rivela che il club è “sulla buona strada” per ingaggiare nuovi giocatori a gennaioOliver Glasner ha espresso apprezzamento per i giovani del Crystal Palace, sottolineando che il club è “sulla buona strada” per rafforzarsi nella finestra di mercato di gennaio.
Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità»Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Infortunio Mateta, conferma ufficiale: il Crystal Palace esce allo scopertoArrivano dichiarazioni ufficiali dal Crystal Palace per quel che riguarda la vicenda Mateta: adesso non ci sono più dubbi ... milanlive.it
Zrinjski-Crystal Palace live: streaming gratis e diretta TV del match di Conference LeagueZrinjski-Crystal Palace, live streaming gratis e diretta tv del match valevole per i playoff di Conference League e un posto agli ottavi. msn.com
#ConferenceLeague, il #CrystalPalace frena con lo #Zrinjski. Vincono Rijeka e Celje, perde l’AZ x.com
Leverkusen e Crystal Palace come i Greci nell’Eneide di Virgilio: un cavallo di Troia ben progettato che peró non è riuscito nell’impresa di espugnare le mura di Milanello. Il nostro staff medico é riuscito a scansare una spesa di quasi 80 milioni di euro, per due - facebook.com facebook