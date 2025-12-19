Oliver Glasner saluta i giovani del Crystal Palace ma rivela che il club è sulla buona strada per ingaggiare nuovi giocatori a gennaio

Oliver Glasner ha espresso apprezzamento per i giovani del Crystal Palace, sottolineando che il club è “sulla buona strada” per rafforzarsi nella finestra di mercato di gennaio. Nonostante le sfide, i playoff della Conference League rappresentano un passo importante nel percorso di crescita della squadra, che guarda con ottimismo al futuro e alle opportunità di rafforzamento.

2025-12-19

Gli Eagles molto cambiati si sono dovuti accontentare di un posto nei playoff della Conference League dopo un pareggio per 2-2 contro il KuPS L'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha elogiato le prestazioni dei suoi giovani giocatori, ma ha detto che il club è "sulla buona strada" per portare nuovi giocatori nella finestra di mercato di gennaio dopo essersi assicurato un posto nei playoff della Conference League con un pareggio per 2-2 contro il KuPS a Selhurst Park. La vittoria avrebbe visto il Palace finire tra i primi otto e qualificarsi automaticamente per gli ottavi.

