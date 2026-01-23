Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta. La questione della possibile cessione dell’attaccante francese, seguito da Juventus e Milan, è stata oggetto di discussione. Glasner ha fornito chiarimenti sulla posizione del club riguardo a Mateta, offrendo una prospettiva trasparente e diretta sulla situazione attuale e sulle future decisioni.

Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Tutte le novità Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità»

Mateta alla Juve, Glasner esce allo scoperto: «Per lui faremo un prezzo, ma se nessuno pagherà…» Il tecnico del Crystal Palace, Glasner, ha commentato la possibilità di cedere Mateta alla Juventus, sottolineando che sarà stabilito un prezzo ragionevole.

Mateta alla Juve: l’attaccante ha comunicato la sua decisione al Crystal Palace. Futuro deciso, ecco cosa sta succedendoL’attaccante Jean-Philippe Mateta ha annunciato ufficialmente la sua decisione di trasferirsi dalla società inglese del Crystal Palace alla Juventus.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mateta spinge per la Juventus: ore decisive, la richiesta del Crystal Palace; L’angolo della Premier League: delitto perfetto a Old Trafford, l’Arsenal non scappa, caos nel Sud di Londra; Mateta alla Juve, Glasner esce allo scoperto: Per lui faremo un prezzo, ma se nessuno pagherà…; Mateta alla Juve Glasner esce allo scoperto | Per lui faremo un prezzo ma se nessuno pagherà….

Crystal Palace, il duro sfogo di Oliver Glasner scuote l’ambiente: crisi di risultati e mercato nel mirinoCrystal Palace, il duro sfogo di Oliver Glasner scuote l’ambiente: crisi di risultati e mercato nel mirino Tensione alle stelle in casa Crystal Palace, ma la dirigenza non ha intenzione di separarsi a ... calcionews24.com

Crystal Palace, Glasner annuncia l’addio: Decisione presa mesi fa, voglio una nuova sfidaOliver Glasner annuncia l'addio al Crystal Palace a fine stagione in conferenza stampa: non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ... gianlucadimarzio.com

Mateta al Milan La reazione del Crystal Palace fa discutere - facebook.com facebook

Il Crystal Palace rifiuta un'offerta del Milan per Mateta Secondo le nostre informazioni, questo venerdì il Milan ha presentato un'offerta per Mateta, che è stata rifiutata dal Palace. Da parte sua, il giocatore era d'accordo con il club italiano @footmercato x.com