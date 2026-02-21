I disastri e la giustizia | perché nei processi per reati colposi è così difficile accertare le responsabilità? L’avvocato e il paragone con i filamenti del Dna

Un incidente grave ha portato a un processo complesso per reati colposi, a causa della difficoltà di dimostrare la responsabilità. L’avvocato Casoni, coinvolto come parte civile, spiega che le prove nel caso sono difficili da raccogliere come i filamenti di DNA. La complessità deriva dalla mancanza di elementi chiari che collegano direttamente le azioni alle conseguenze. La sfida principale resta individuare le cause reali dell’accaduto.

Roma, 21 febbraio 2026 – Avvocato Alessandro Casoni, parte civile nel processo Rigopiano: perché nei dibattimenti per strage sono così difficili da dimostrare i reati colposi? “Nel dolo possiamo avere prove schiaccianti. Invece qui innanzitutto c’è da capire se la colpa è per imprudenza, negligenza o imperizia. Poi bisogna verificare la cosiddetta omissione, capire se è vero che quella persona non ha fatto una certa cosa e dimostrare che era davvero nella facoltà di poterla compiere. Se sono ad esempio il sindaco di un Comune e devo emettere un’ordinanza di sgombero, devo vedere se ho davvero il potere di farlo in quel territorio che magari invece è di competenza provinciale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cause di Giustificazione 1/2 (Responasbilità Extracontrattuale) - Diritto Privato in 3 minuti

