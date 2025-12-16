Carlo Taormina tra giustizia politica e riforme | INTERVISTA ESCLUSIVA al protagonista dei processi più discussi d’Italia

A 85 anni, Carlo Taormina si racconta in un'intervista esclusiva, svelando aspetti della sua carriera, delle sue battaglie giudiziarie e delle sue passioni, tra politica e calcio. Con un passato ricco di processi iconici e riflessioni su riforme e giustizia, il Principe del Foro condivide anche ricordi personali che hanno influenzato il suo percorso di vita.

© Ildifforme.it - Carlo Taormina tra giustizia, politica e riforme: INTERVISTA ESCLUSIVA al protagonista dei processi più discussi d'Italia Dai processi Marta Russo e Cogne al dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati e Premierato, passando per la grande passione calcistica: per i suoi 85 anni, il Principe del Foro si è raccontato senza filtri sul suo lato professionale ed umano, rivelando importanti verità sulla sua infanzia che, col passare del tempo, si sono ripercosse sul suo percorso di vita. Ildifforme.it Le Ragioni del Boia dalle parole dell'avvocato Carlo Taormina