Il Como allo Stadium per provare a fermare la Juventus

Il Como affronta la Juventus allo Stadium dopo aver reagito alla sconfitta contro la Fiorentina. La squadra di Cesc Fábregas ha mostrato miglioramenti nel match contro il Milan, cercando continuità. La Juventus, che ha vinto una sola delle ultime cinque partite, vuole riscattarsi dopo il pesante 5-2 subito in Champions. I bianconeri puntano a tornare alla vittoria davanti al loro pubblico, mentre i lombardi cercano un risultato positivo in trasferta.

I bianconeri, attualmente quinti in classifica con 46 punti, si sono resi protagonisti di una vera e propria svolta dall'arrivo di Luciano Spalletti in panchina ed arrivati alla 26esima giornata di Serie A possono contare sul secondo miglior attacco del campionato (43 gol fatti) e la sesta miglior difesa (23 gol subiti).

