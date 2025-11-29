La galleria dei capitani L’Allianz Stadium non è solo un impianto da 41.507 posti: è un tempio, un museo vivente dove la storia della Juventus prende vita prima di ogni fischio d’inizio. E al centro di tutto c’è la Galleria dei Capitani, quel tunnel che i giocatori attraversano per entrare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: la galleria dei capitani allo Stadium