La Juventus sbatte contro il muro Lecce allo Stadium | errori clamorosi

La Juventus di Luciano Spalletti non riesce a conquistare i tre punti contro il Lecce allo Stadium, terminando la partita con un pareggio per 1-1. La squadra ha commesso alcuni errori che hanno compromesso l'esito della gara, impedendo un passo avanti importante in classifica. Risultato che lascia aperti i dubbi sulle possibilità di miglioramento e sulle prossime sfide nella stagione.

Passo falso della Juventus di Luciano Spalletti, che davanti al pubblico dell' Allianz Stadium non va oltre l' 1-1 contro il Lecce, mancando una ghiotta occasione per avvicinarsi alla vetta. I salentini colpiscono nel recupero del primo tempo con Lameck Banda, i bianconeri rispondono a inizio ripresa con Weston McKennie, ma nel finale è ancora protagonista Wladimiro Falcone, che para un rigore a Jonathan David e salva il risultato. Primo tempo a senso unico, ma il Lecce colpisce. La prima frazione è un monologo juventino per intensità, possesso e occasioni create. Il trascinatore è Kenan Yildiz, costante spina nel fianco della difesa giallorossa e al centro di quasi tutte le azioni offensive.

