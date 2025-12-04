Sventò una rapina a Molfetta | il comandante interregionale dei carabinieri fa visita al militare in congedo rimasto ferito

A settembre scorso restò ferito per sventare una rapina a Molfetta, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco alle gambe. Oggi il luogotenente dei carabinieri in congedo, Carlo Piazzolla, sta ancora seguendo un percorso di riabilitazione, e nella giornata di ieri ha ricevuto una nuova visita da.

